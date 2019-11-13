منة فضالي تنجو من حادث سير و تتكتم على التفاصيل

تعرضت الفنانة منة فضالي لحادث سير فجر أمس حيث كتبت عبر صفحتها على (فيسبوك) عبارة موجزة، وهي (حادثة.. الحمد لله)، ولم تكشف عن أي تفاصيل.

و كانت منة فضالى نشرت مؤخرًا صورة لها وعلقت عليها برسالة غامضة قائلة: (ذات يوم سأقرر فراق البعض ومحو البعض.. لن أواجه أحدا بأخطائه ولن أعاتب أحدا على تقصيره، فالجميع يدرك ما يفعله جيدا حتى وإن ادعى التودّد ).

وعلى جانب آخر تشارك منة فضالي حاليا في بطولة فيلم (ماكو) تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته بسمة، ناهد السباعي، والممثل التركي مراد يلدريم، ونيقولا معوض.