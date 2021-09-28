منة فضالي تنجو من حريق مروع في منزلها و إصابة والدتها

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي نجاتها و عائلتها من حريق مروع نشب في منزلها أدى إلى إصابة والدتها بحروق في يديها، وخسائر مادية فادحة في المطبخ.

وكتبت فضالي في منشور على حسابها عبر (فيسبوك): (الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. كنا هنموت.. المطبخ ولع باللي فيه.. وأمي أيديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله).

هذا ولم يتم الكشف عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحريق، إلا أن مئات الأصدقاء حرصوا على الاطمئنان على الفنانة المصرية والدعاء لها في هذه الأزمة التي تعرضت لها.

كما نشرت منة فضالى، فيديو عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، كشفت من خلاله عن الخسائر التى تعرض لها المنزل بعد نشوف الحريق.