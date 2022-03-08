منة فضالي جريئة في أحدث إطلالة لها من دبي

شاركت الفنانة منة فضالي، صور جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات (انستغرام).

وظهرت منة فضالي في الصور من دبي بإطلالة جريئة، ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

و بدت منة فضالي بإطلالة كاجوال، مرتدية توب ينتمي لقصة الـ v، قصير كشف عن خصرها، صمم من قماش مضلع باللون البرتقالي، ونسقت عليه بنطال جينز بلون الأزرق الغامق، فيما انتعلت حذاء مسطحًا باللون الأسود.

هذا و تشارك منة فضالي في مسلسل (نصيبي وقسمتك) حكاية (تاج راسنا بابا) وهو من إخراج محمد الخبيري وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، والحكاية من بطولة صلاح عبد الله، منة فضالي، بسمة داوود، إسلام جمال.