منة فضالي فلاحة في فيلم (الموقف)

بدأت الفنانة منة فضالي تصوير أول مشاهدها في فيلم (الموقف) بمدينة الإنتاج الإعلامي، وكشفت عن أول صور لها بالشخصية التي تقدمها في أحداث العمل والتي تظهر فيها مرتدية ملابس فلاحة تجلس في أرض زراعية، والفيلم من تأليف محمد رضا وإخراج ممدوح زكي وبطولة طلعت زكريا وإيناس النجار ومحمد رضا وعايدة رياض وأيمن قندل وسامي مغاوري، حسب اليوم السابع.

ويعد (لموقف) هو الفيلم الثاني الذي تصوره منه فضالي حالياً بعد (زنزانة 7) الذي انطلق تصويره الشهر الماضي وتشارك في بطولته إلى جانب نضال الشافعي وأحمد زاهر ومايا نصرى وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وتأليف حسام موسى وإخراج ابرام نشأت وتجسد منة في احداث الفيلم شخصية راقصة في ملهى ليلي.