منة فضالي و إطلالة رمضانية بامتياز في أحدث صورها على (إنستجرام)

نشرت الفنانة منة فضالي،صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى (انستجرام.).

وظهرت منة فضالي في الصورة بالحجاب،مرتدية عباية بيضاء،في أحدث جلسة تصوير لها، و غطت رأسها بالكامل وزينت جبينها بإكسسوارات إسلامية مذهبة، بينما علقت على الصور وقالت: (رمضان كريم).

هذا و قدانتهت منة فضالي انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل (نسل الأغراب) والذي ستظهر فيه في رمضان المقبل.

(نسل الأغراب) تأليف وإخراج محمد سامي بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، و إنعام الجريتلي.

يذكر أن الفنانة المصرية تخوض سباق عيد الفطر المقبل بفيلم (مفلح باشا) التي روجت له عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يشاركها بطولته الفنان أحمد رزق.