منتهى الرشاقة و الجمال: نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة المصرية نيرمين الفقي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع (انستغرام).

نيرمين ظهرت في الصور بلوك جذاب، حيث كانت بأحد عروض الأزياء برفقة عدد من الفنانين، واختارت لها بنطلون أسود ينحت قوامها مع بلوزة من اللون الأبيض.

الفنانة المصرية وضعت عدد من الإكسسوارات المميزة، واختارت لها تسريحة بسيطة، وماكياج ناعم، وتلقت الفنانة عدد هائل من التعليقات مالتي تغزلت في جمالها من قبل الجمهور.

نيرمين نشرت صورة أخرى لها وهي على متن الظائرة برفقة الفنانة منة فضالي والفنانة لقاء سويدان وإياد نصار، ولم تكشف عن وجهتها.