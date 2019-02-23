منذر رياحنة يبدأ تصوير المسلسل التاريخي (الحلاج) أمام غسان مسعود

منذر رياحنة يبدأ تصوير المسلسل التاريخي (الحلاج)

بدأ الفنان الأردنى منذر رياحنة، تصوير دوره في المسلسل التاريخي (الحلاج) المقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان القادم.

وأعرب منذر عن سعادته بالمشاركة فى هذا العمل التاريخي، مؤكدا أنه عمل مختلف، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور، حسب اليوم السابع.

مسلسل الحلاج، تأليف أحمد المغربي، إخراج علي علي، يشارك رياحنة في بطولته مع غسان مسعود، فاطمة ناصر، ركين سعد، مع مجموعة من نجوم الدراما في سوريا والأردن