منزل نهى نبيل يتعرض للغرق وتطالب بتعويضها

هاجمت الفاشونيستا الكويتية نهى نبيل وزارة الأشغال بعد تعرض منزلها للغرق مرة أخرى خلال السنوات الأربع الأخيرة.

تعرض منزل نهى نبيل الواقع في محافظة البيان للغرق بسبب الأمطار الغزيرة مساء السبت؛ ما أدى إلى امتلاء المنزل بمياه الأمطار وإتلاف الأثاث.

#امطار_الخير

للسنة الرابعة على التوالي، يصير هالشيء في منزلنا المبني حديثا في منطقة بيان في الكويت 💔

الخسائر المادية تتعوض ،لكن لو كانوا اليهال بالبيت؟ لو كان في شخص كبير بالسن أو مقعد؟ لو حصل تماس كهربائي ؟ لو صارت أضرار بشرية و خسائر بالأرواح .من يعوضنا يا وزارة الأشغال ؟ pic.twitter.com/OEbnmRkFPe — نهى نبيل (@nohastyleicon) January 2, 2022

وشاركت نبيل عبر حسابها على موقع "تويتر" تغريدة أرفقتها بمقطع فيديو لمنزلها الغارق بالمياه، وعلَّقت: "الخسائر المادية تتعوض، لكن لو كانوا العيال بالبيت؟ لو كان في شخص كبير بالسن أو مقعد؟ لو حصل تماس كهربائي؟ لو صارت أضرار بشرية وخسائر بالأرواح.. من يعوضنا يا وزارة الأشغال؟".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة نهى، فكتب أحد المتابعين: "المشكلة في التصميم حق البيت"، لترد عليه الفاشونيستا بمقطع فيديو لكراجات السيارات، وكتبت: "وهني المشكلة بتصميم البيت بعد. وإلا شي ثاني؟".

علَّق آخر: "بيتكم نازل اتوقع الغلط من المقاول الي باني البيت"، لتجيب "هذه المشكلة طال عمرك! ! سوء تصميم و عدم صيانة لنظام الصرف الصحي .. لأن الشارع كله غرق مو بس بيتي".