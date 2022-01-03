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منزل نهى نبيل يتعرض للغرق وتطالب بتعويضها

منشور 03 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:12
نهى نبيل
نهى نبيل

هاجمت الفاشونيستا الكويتية نهى نبيل وزارة الأشغال بعد تعرض منزلها للغرق مرة أخرى خلال السنوات الأربع الأخيرة.

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تعرض منزل نهى نبيل الواقع في محافظة البيان للغرق بسبب الأمطار الغزيرة مساء السبت؛ ما أدى إلى امتلاء المنزل بمياه الأمطار وإتلاف الأثاث.

وشاركت نبيل عبر حسابها على موقع "تويتر" تغريدة أرفقتها بمقطع فيديو لمنزلها الغارق بالمياه، وعلَّقت: "الخسائر المادية تتعوض، لكن لو كانوا العيال بالبيت؟ لو كان في شخص كبير بالسن أو مقعد؟ لو حصل تماس كهربائي؟ لو صارت أضرار بشرية وخسائر بالأرواح.. من يعوضنا يا وزارة الأشغال؟".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة نهى، فكتب أحد المتابعين: "المشكلة في التصميم حق البيت"، لترد عليه الفاشونيستا بمقطع فيديو لكراجات السيارات، وكتبت: "وهني المشكلة بتصميم البيت بعد. وإلا شي ثاني؟".

علَّق آخر: "بيتكم نازل اتوقع الغلط من المقاول الي باني البيت"، لتجيب "هذه المشكلة طال عمرك!  ! سوء تصميم و عدم صيانة لنظام الصرف الصحي .. لأن الشارع كله غرق مو بس بيتي".

 

كلمات دالة:نهى نبيلغرقنجوم السوشيال ميديا

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