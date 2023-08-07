منع عرض فيلم Talk To ME في الكويت..ونجم العمل يستشيط غضبًا

حظرت دولة الكويت عرض فيلم الرعب الأسترالي Talk To Me من قاعات السينما الخاصة بها؛ نظرًا لتواجد متحول جنسي في أحداث العمل؛ وهو ما لا تدعمه الكويت ولا تسمح به الرقابة.

الكويت تحظر فيلم Talk To Me

وأوضح موقع "هوليوود ريبورتز" أن الكويت منعت الفيلم بسبب تواجد الممثل الأسترالي زوي تيراكس، الذي يعرف بأنه أول متحول جنسي في عالم "مارفل" السينمائي.

ويُشار إلى أن العمل عرض في دول الخليج كافة، إلَّا أن الكويت الوحيدة التي رفضت عرضه لسياساتها الصارمة فيما يتعلق بالتحول والميول الجنسي، رغم أن العمل لا يتضمن أي إشارة للهوية الجندرية للممثل وحول ما إذا كان متتحولَّا جنسيًا.

رد نجم فيلم Talk To Me

وأثار منع عرض الفيلم في الكويت غضب نجم العمل تيراكس، الذي توجَّه عبر حسابه في "إنستغرام" وشاركت عدة لقطات شاشة لمقالات تتضمن أخبار منع الكويت للعمل، وكتب: "مرحبًا. كنت أتساءل كيف أرد على هذا. ما إذا كان يستحق كرامة الرد. هذا ليس الفيلم الأول الذي تمنعه الكويت. إذا كانت هناك مواضيع أو مشاهد غريبة أو متحولة في فيلمك، فمن المحتمل ألا تصل إلى الخليج وهو أمر مدمر ومرعب في حد ذاته".

وتابع: "لكن فيلمنا لا يحتوي على موضوعات غريبة. لم يذكر فيلمنا أبدًا تحولي أو ميولي. أنا ممثل عابر الذي حدث أن حصل على دور في الفيلم، أنا لست موضوعًا، أنا إنسان، والكويت منعت العمل بسبب هويتي فقط..بقدر ما هو محزن للغاية أن تكون الطرف المتلقي لهذا الأمر ، فإن الأمر الأكثر تحزنًا هو ما تعنيه هذه السابقة بالنسبة للأشخاص المثليين والمتحولين جنسياً في الكويت".

وأضاف تيراكس: "التمثيل هو ضوء في نهاية النفق، وسبب للاستمرار ، وشيء يجب التمسك به في الظلام ، وصوت يهمس بأن الأمور ستصبح أفضل في المستقبل".

وأوضح أن القضاء على الممثلين المتحولين جنسيًا على شاشات السينما، لا يعني القضاء على المتحولين جنسيًا في الواقع، لكنه سيقضي على الكثير من الأمل، على حد تعبيره.

وأوضح أن مجتمع الميم يقفون إلى جانب بعضهما البعض، بعدما خذلهم الأشخاص الأسوياء، مضيفًا: "بقائنا يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على النظر إلى بعضنا البعض، والمشاركة مع بعضنا البعض ، والاعتماد على بعضنا البعض ، وحب بعضنا البعض ، ورؤية بعضنا البعض. قلبي ينفطر على الأشخاص المتحولين جنسيًا والأشخاص المثليين في الكويت الذين لديهم أماكن قليلة جدًا للبحث".



