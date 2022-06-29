مسلسلات كورية في عام 2022 لن تندم على مشاهدتها

تستمر المسلسلات الكورية في اجتياح العالم والحصول على اشادات واسعة ونسبة جمهور عالية، حيث بات الجمهور حول العالم يبحث عن هذه الاعمال بشكل مستمر ومتابعتها

وتتميّز المسلسلات الكورية في مختلف المجالات من حيث الدراما حتى الرومانسية والاثارة النفسية، بالإضافة إلى الحبكات القوية والتفاصيل التي تجعل المشاهد يتمتع بها.

أفضل المسلسلات الكورية لعام 2022:

1- مسلسل All of Us Are Dead

من أفضل المسلسلات الكورية لعام 2022 والذي يدور حول تفشي فيروس في مدرسة يتسبب بتحوّل الطلاب في هذه المدرسة إلى زومبي وذلك بعد فشل إحدى التجارب في مختبرات المدرسة ويكافح الطلاب من أجل النجاة بحياتهم بعد ان ينقطع الاتصال عنهم.

عدد حلقات المسلسل:

يتكون من موسم واحد و12 حلقة

طاقم العمل:

بارك جي هو

يون تشان يونغ

تشو يي هيون، لومون

يو إن سو

لي يو مي.

تقييم العمل: 7.5/10

2- مسلسل Twenty-Five Twenty-One

يتحدث هذا المسلسلعن شاب وفتاة يلتقيان لأول مرة ويقعان في الحب ويعانيان من أزمات مختلفة بسبب أزمة اقتصادية في صندوق النقد الدولي ويلتقيان في ظروف صعبة ولكنهما لا يتنازلان عن حلمهما أبدًا ويعملان بكل الطرق على انجاز علاقتهما

عدد حلقات المسلسل:

يتكون من موسم واحد فقط و16 حلقة

طاقم العمل:

كيم تاي ري

نام جو هيوك

بونا

تشوي هيون ووك

تقييم المسلسل: 8.7/10

3- مسلسل Business Proposal

من المسلسلات الكورية الرومانسية الكوميدية وتدور أحداثه حول فتاة تتنكّر بهيئة صديقتها الثرية من أجل موعد غرامي مقابل مبلغ مالي، الا ان هذه الخطة تفشل بشكل كبير بعد ان تكتشف ان هذا الشخص هو مديرها في العمل لتبدأ الأحداث

عدد حلقات المسلسل:

يتكون العمل من 12 حلقة فقط

طاقم العمل:

ان هيوسيوب

كيم سي جيونج

كيم مين كيو

تقييم المسلسل: 8.2/10

4- مسلسل The Sound of Magic

تدور أحداث المسلسل في اطار من الدراما والموسيقى ويتحدث بشكل خاص عن فتاة تحلم بان تصبح ساحرة محترفة حتى تحقق طموحها وتحصل على المال وتتعرف على ساحر يحلم بأن يعود الزمن به وعندما يلتقيان تتغير حياتهما ويخوضان سويًا الكثير من المغامرات.

عدد حلقات المسلسل:

يتكون العمل من 6 حلقات

طاقم العمل:

جي تشانغ ووك

وتشوي سونغ إيون

وهوانغ ان يوب

ونام دا ريوم

تقييم المسلسل: 7.8/10

5- مسلسل Tomorrow Television show

ينتمي هذا العمل إلى فئة االأعمال الخيالية وهو من أبرز اعمال عام 2022 ويتحدث المسلسل عن شاب يبحث عن عمل لكنه يتعرض لحادث يجعله يلتقي بمجموعة من الملائكة والتي من مهمتها منع الانتحار ويجري هذا الشاب اتفاق مع الملائك من أجل العودة إلى حياته الطبيعية.

عدد حلقات المسلسل:

يتكون المسلسل من 16 حلقة

طاقم العمل:

كيم هي سون

روون

و لي سو هيوك

ويون جي أون

تقييم المسلسل: 7.4/10

6- مسلسل Juvenile Justice

مسلسل درامي قانوني يتحدث هذا العمل عن قاضية قاسية القلب وباردة المشاعر لا تتعاطف مع المتهمين مها كانت ظروفهم وطبيعة الوضع الذي جعلهم مجرمين، ويتم تعيينها في منطقة وتتبع أسلوبها الخاص في معاقبة المساجين.

عدد حلقات المسلسل:

يتكون هذا العمل من 10 حلقات فقط

طاقم العمل:

كيم هيي سو

ولي سونج-مين

كيم مو يول

لي جونغ ايول

تقييم هذا المسلسل: 8/10

7- مسلسل Thirty Nine

مسلسل رومانسي يتحدث عن ثلاث صديقات يبلغن من العمر ما يقارب الـ 39 عاماً وكل منهن لها شخصيتها وتعمل إحدى الفتيات طبيبة فيما تعمل الفتاة الأخرى مديرة قسم تجميل والفتاة الثالثة تعمل مدرسة تمثيل وتتعرض صداقتهن للعديد من الصعوبات والمشاكل ضمن أحداث مميزة

عدد حلقات المسلسل:

يتكون هذا المسلسل من 12 حلقة

طاقم العمل:

سون يي جين

جيون مي دو

كيم جي هيون

تقييم هذا المسلسل: 7.7/10

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