المسلسلات التركية الأكثر المشاهدة خلال الـ 5 سنوات الماضية.. زهرة الثالوث يتصدر القائمة

تمتلك المسلسلات التركية شعبية كبيرة في العالم والوطن العربي، ومؤخرًا كشفت صحيفة Takvim التركية مؤخرًا على قائمة المسلسلات التركية الأكثر مشاهدة خلال الـ 5 سنوات الماضية.

المسلسلات التركية الأكثر المشاهدة خلال الـ 5 سنوات الماضية:



المرتبة الرابعة - مسلسل القضاء

عرض مسلسل القضاء على قناة كانال دي، ويعتبر من الأعمال التي حققت الكثير من النجاح في موسميه.

قصة مسلسل القضاء:

تبدأ أحداث المسلسل بعد العثور على حقيبة في حاوية القمامة تحتوي على جثة فتاة بدون ملامح واضحة، ينتقل إلى مكان الجثة رئيس الشرطة "متين" وابنه المدعي العام "ايلغاز".

يستعين المدعي العامل إيلغاز لاحقًا بالمحامية جيلين لتكتشف لاحقًا ان جثة الفتاة المجهولة تعود إلى شقيقتها الصغيرى وتبدأ الأحداث.

أبطال مسلسل القضاء:

بينار دنيز

كان أورجنجي أوغلو

محمد يلماز آك

أوغور أصلان

زينب أتيلغان

أردا أنارات

اوجور بولات



المرتبة الثالثة - مسلسل انت اطرق بابي

عرض العمل لأول مرة في عام 2020 على قناة فوكس التركية، وحقق العمل الكثير من النجاح وكان سببًا في انتشار اسم نجميه كرم بورسين وهاندا ارتشيل حول العالم وعربيًا.

قصة مسلسل انت اطرق بابي:

يدور العمل حول ايدا التي تحلم باستكمال تعليمها في الجامعة ويقوم رجل ال اعمال سيركان بقطع منحتها الدراسية، ثم يقرر عقد اتفاق معها بإعادة المنحة مقابل تمثيل دور خطيبته لمدة شهرين، لتدور الكثير من الأحداث لاحقًا.

أبطال مسلسل أنت اطرق بابي:



هاندا أرتشيل

كرم بورسين

إسماعيل شاشماز

نصليحان يلدان

بيج أونال

أنيل إلتر

علي إرسان



المرتبة الثانية - مسلسل ابنة السفير

بالرغم من فقدان العمل بريقه وقوته في موسمه الثاني إلا أنه تمكن من حصد المرتبة الثانية في قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال السنوات الماضية.

قصة مسلسل ابنة السفير:

تقع نارة ابنة السفير في حب سنجار الشاب الفقير، يرفض والدها هذه العلاقة لتقرر الزواج سرًا، يتهما سنجار بالخيانة لتتركه ليلة زفافهما وتختفي.

تعود نارة بعد سنوات ومعها طفلة لتصل في نفس يوم زفاف حبيبها السابق سنجار، وتخبره بأن هذه الطفلة هي ابنته وأنها تعاني من مرض وقررت وضعها عنده.

خاضت البطولة الفنانة نسليهان اتاغول لكنها انسحبت بسبب مشاكل صحية لتحل بديلة لها بشخصية مختلفة مواطنتها توبا بويوكستون.

أبطال مسلسل ابنة السفير:



انجين أكيوريك

نسليهان اتاغول

توبا بيوكستون

بيرين جنتش ألب

غونجا جيلاسون

دوغكان بولات

هيفدا زيزان ألب

جمره أوكتام

المرتبة الأولى - مسلسل زهرة الثالوث

عرض الموسم الأول من العمل عام 2019 على قناة اي تي في، وحقق العمل في مواسمه الـ 3 نسبة مشاهدة عالية ونجاح كبير.

قصة مسلسل زهرة الثالوث:

يعيش أصلان حياته مع جدته عزيزة التي تربيه على هدف احد وهو الانتقام لمقتل والديه من هزار شاد اوغلو، يتزوج أصلان ابنة عدوه للانتقام، لكنه يقع في حبها وسط العديد من الأحداث.

أبطال مسلسل زهرة الثالوث: