منع مطربي المهرجانات من الغناء في الأردن

أعلنت نقابة الفنانين الأردنية وقف التعامل مع مطربي المهرجانات من الغناء على أراضيها وعلى رأسهم حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا ومجدي شطة، وغيرهم.

ويأتي هذا القرار تضامنا مع قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر ويترأسها هاني شاكر، ويؤكد القرار على أن أغنياتهم تتعارض مع القيم والأخلاق ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعايير الموسيقية المعروفة.

من ناحية أخرى أصدرت نقابة المهن الموسيقية مؤخرًا، بيانا أعلنت فيه تدشين شعبة جديدة تحت اسم شعبة (الأداء الشعبي) خاضعة لقوانين النقابة.