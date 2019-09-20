منها فستان رانيا يوسف وقبلات الفيشاوي لزوجته.. مشاهد مثيرة للجدل في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (فيديو وصور)‎

شهد حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي في مصر، العديد من الأمور التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، في ظل سعي النجوم والنجمات الذين حضروا الحفل، لخطف الأضواء وجذب الانتباه كما هو معتاد في مثل تلك المناسبات الفنية.

ويرصد "البوابة" أبرز المشاهد المثيرة للجدل في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي:

فستان رانيا يوسف



لم تتوقف الفنانة المصرية رانيا يوسف عن إثارة الجدل بإطلالاتها في المهرجانات الفنية، فبعد ارتدائها فستانًا مكشوفًا من الأسفل وبدون بطانة داخلية في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الماضية، وفستان آخر بفتحة ساق مبالغ فيها كشف عن "الهوت شورت" الذي ارتدته أسفل الفستان في مهرجان الإسكندرية، قررت رانيا هذه المرة أن ترتدي فستانًا يكشف بشكل فاضح عن صدرها، ويظهر عدم ارتدائها حمالة صدر أسفله.

قبلات الفيشاوي لزوجته عرض مستمر



حرص الفنان المصري أحمد الفيشاوي على تقبيل زوجته ندى كامل على السجادة الحمراء، الأمر الذي كرره أكثر من مرة في المهرجانات الفنية الماضية وتسبب في إثارة جدل واسع آنذالك.

سقوط فنانة مغربية

تعرضت الممثلة المغربية نسرين الراضي، لموقف محرج خلال صعودها على المسرح في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وحدث الموقف عندما نوديت الممثلة المغربية إلى المسرح لكي تكرم في المهرجان، حيث تعثرت في القفطان المغربي الذي ارتدته وسقطت أرضا قبل صعودها المسرح.

شيري عادل ومعز مسعود معًا رغم الطلاق!



فاجأت الفنانة المصرية شيري عادل الجميع في المهرجان بوصولها للحفل برفقة زوجها السابق الداعية الإسلامي والمنتج المصري معز مسعود.

وكان معز مسعود وشيري عادل قد أعلنا انفصالهما منذ 23 أغسطس الماضي، وأكدت حينها الفنانة المصرية أن علاقتها بطليقتها ستظل طيبة وأنهما أصدقاء مقربين.

وصلة رقص على السجادة الحمراء

تخلى الثنائي الفنان المصري أحمد داوود وزوجته علا رشدي، عن بروتوكول السجادة الحمراء، ودخلا في وصلة رقص أمام الكاميرات، الأمر الذي جعلهما محط أنظار الجميع في المهرجان.

يُذكر أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت الخميس، بحفل الافتتاح على أن تستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة.

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