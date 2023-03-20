منى زكي تتعرض للتحرش في "تحت الوصاية" وتتخلى عن أنوثتها

تصدر اسم الفنانة المصرية منى زكي موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في مصر، عقب طرح البرومو الترويجي لمسلسلها المنتظر "تحت الوصاية"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2023.

برومو مسلسل تحت الوصاية

وأطلَّت منى زكي في البرومو الرسمي للعمل بشخصية "حنان"، التي توفي زوجها تاركًا إياها تخوض العديد من التحديات والمآسي والصعوبات من أجل الحفاظ على مستقبل أولادها، خاصَّة وأن شقيق زوجها سلب منها مركب الصيد الذي كان يملكه زوجها بعد وفاته.

يرفض شقيق زوجها أن تستلم هي قيادة المركب بنفسها، لكنها تقرر الذهاب في رحلة صيد بنفسها؛ ما يعرضها للتحرش والاستغلال والسخرية من العاملين في المكان، الذين يرونها شخصية ضعيفة لا تناسب مهنة قاسية.

بالإضافة إلى ذلك، تحاول "حنان" دفع ابنها الصغير على رعاية شقيقته الصغرى عبر تركهما لوحدهما في المنزل؛ كي يبدأ الاعتماد على نفسه ويشعر أنه رجل البيت بعد وفاة والده.

وتضمن الفيديو، الذي تصل مدته لـ120 ثانية، على الهديد من الصدمات والمواقف التي تحبس الأنفاس تتمثل في محاولة سيدة شق طريقها من أجل مساعدة طفليها.

ردود أفعال المتابعون

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حماسهم لمشاهدة العمل، وأثنوا على فكرة المسلسل والشخصية التي تقدمها منى زكي، فعلَّقت إحداهن: "صوتها، صرختها، رجفتها، صعب نوصفهم بكلام، ممكن نترك للقلب خفقانه وللاعصاب شدها؛ هيدا المسلسل حرفيا تقطيع شرايين ومنى زكي بتلعب في كوكب تاني ...اذا البرومو هيك كيف المشاهد يعني ناطرنا ملحمة انسانية من طراز رفيع ...والكلام يطول".

وأضافت أخرى: "منى زكي تقترب من النجومية العالمية . .! أدوار معقدة جدا . . وتمثيل ليس كأي ممثلة #نجمة_عصرها شكلا و موضوعا.. خالص التمنيات بدوام التوفيق".

أحداث مسلسل تحت الوصاية

تدورأحداث المسلسل حول "حنان"، وهي ربة منزل وأم لابن يبلغ من العمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، تعيش مع زوجها "عادل" وعائلتها حياةً مستقرة، حيث يعمل الأخيرة في مهنة الصيد، لكن تنقلب حياتهم رأسًا على عقب بعد وفاة "عادل".

تبدأ المشاكل بين "حنان" وعائلة زوجها، حينها تقرر الانتقال من الإسكندرية إلى دمياط مستخدمةً اسمًا مستعارًا، ومتحليةً عن أنوثتها للعمل في مهنة الصيد خلفًا لزوجها الراحل، وتصبح رئيسة مركب وسط الرجال.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يشارك في العمل العديد من النجوم من بينهم: منى زكى، ودياب، وأحمد خالد صالح، ونهى عابدين، ورشدى الشامى، ومها نصار، وعلي الطيب، وأحمد عبدالحميد، ومحمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

عدد حلقات مسلسل تحت الوصاية

تتألف الحلقات من 15 حلقة.