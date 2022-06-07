منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة وردية رقيقة

خطفت النجمة منى زكي الأنظار بإطلالة مميزة قامت بمشاركتها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام)، حيث ارتدت خلال الإطلالة بدلة باللون الوردي واعتمدت على المكياج الهادئ.

منى زكي كانت قد ظهرت بإطلالة مميزة مؤخراً، خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته رقم 75. ونشرت صورا من فعاليات المهرجان، عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، صحبتهما بتعليق: (من الجيد دائمًا العودة إلى مهرجان كان في دورته 75، لقد استمتعت حقًا بالتواجد هناك ولقاء جميع صانعي الأفلام الرائعين والنساء القويات).

وتشارك منى زكي فى فيلم العنكبوت المعروض فى السينمات حاليا، ويشاركها البطولة النجم أحمد السقا، تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.