منى زكي تصور آخر مشاهد (لعبة نيوتن) إستعدادا لعرضه في رمضان

تستعد النجمة منى زكي لتصوير عدد من المشاهد الخارجية فى أحداث مسلسلها الجديد (لعبة نيوتن) مع المخرج تامر محسن، وبعدها يودع فريق العمل التصوير تماماً، ليدخل المسلسل المراحل الأخيرة من المونتاج والمكساج استعدادا للعرض فى شهر رمضان الكريم، حسب موقع اليوم السابع.

وقالت منى في لقاء ببرنامج انسايدر بالعربي : (ان العمل جديد ومختلف واقدم شخصية صعبة مركبة حيث تعاني الشخصية من الخوف).

واضافت منى : (أن الخوف يمتلك الشخصية بسبب بعض العادات والتعقاليد الخاطئة، وهو أمر يوثر نفسيا على الشخصية وقد يصيبها بأمراض نفسية يصعب علاجها وهو ما تمر به الشخصية في العمل).

مسلسل (لعبة نيوتن) بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجي، ، وتأليف وإخراج تامر محسن.

يذكر أن الفنانة منى زكي تعود للدراما التلفزيونية بعد غياب دام إلى 4 سنوات بمسلسل (لعبة نيوتن) المؤجل من المارثون الرمضاني الماضي والذي كان يحمل اسم (تقاطع طرق).