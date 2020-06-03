منى زكي تنضم لحملة (لا للعنصرية) العالمية...صورة

تضامنت النجمة منى زكي مع حملة لا للعنصرية التي اجتاحت العالم، في ظل الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت لخروج الناس للشوارع، بعد مقتل أحد المواطنين من ذوي البشرة السمراء، على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية.

ونشرت الفنانة صورة مكتوب عليها: (كل إنسان له حقوق)، حسب موقع مصراوي.

وعلقت: (آمل في يوم أن نعيش في عالم نتعامل فيه جميعنا كبشر، دون تميز بسبب اللون أو الدين أو التاريخ أو الحضارة).

وأطلق النشطاء أمس هاشتاج blackout Tuesday، وشارك فيه ما يزيد من 3 ملايين شخص حول العالم، كما أطلقوا هاشتاج black livesmatter، والذي شارك فيه حوالي 13 مليون شخص حتى الآن.