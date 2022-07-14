منى فاروق تتصدر الترند بالمايوه..وتحذف صورة تجمعها بمحمد السبكي

تصدر اسم الفنانة المصرية منى فاروق قائمة الأعلى تداولًا على محرك البحث "غوغل"، عقب ظهورها برفقة المنتج المصري محمد السبكي، لتعلن بذلك عودتها إلى السينما.

منى فاروق تعلن عودتها للسينما

مؤخرًا، شاركت منى فاروق عبر حسابها على موقع إنستغرام صورة حذفتها لاحقًا، تظهر فيها برفقة محمد السبكي مُرتديةً مايوه أبيض مؤلف من قطعة واحدة، بينما لفَّت على خصرها شال من الدانتيل الأسود.

وعادت لنشر مقطع فيديو لها وهي تستمتع بوقتها في أحد المنتجعات، بينما تتمايل ذهابًا وإيابًا وتتراقص، مُرفقةً الفيديو بصوت النجم الراحل سمير غانم وهو يتحدث عن الحياة والسعادة، وعلَّقت: "عيش نصيبك كله..رساله حب من حبيبي سمير غانم.. أرجو الدعاء والفاتحه ل سمير غانم ودلال عبد العزيز وابويا ولكل من رحل عنا".

وفي وقت لاحق، نشرت مقطع لها وهي تستعرض جسدها مُرتديةً فستان أبيض ضيق بفتحة طويلة من الخلف، بينما تمايلت بإثارة.



وأبدى رواد مواقع التواصل غضبهم من ظهورها بهذا الشكل خاصة بعد فضائح قضيتها مع المخرج المصري خالد يوسف، فكتب أحدهم: "يابنتي انتي مريضه والله نصيب ايه الي بالمنظر دا احترمي نفسك وجسمك لحم رخيص ربنا يهديكي".

وأضافت أخرى: "بتقولك انا حاسه اني هموت قريب يا في حادثه يا علي سجاده الصلاه ف ادعولي .. طب اتقي الله يا شيخه ينعل ابو البجاحه".

منى فاروق تعلن إصابتها بالاكتئاب

وتأتي منشورات فاروق بعدما أعلنت عن مرورها بحالة اكتئاب، معيدةً الأسباب إلى بقائها عزباء وقلة المال، قائلة في فيديو شاركته عبر خاصية "ستوي" في إنستغرام: "أنا مكتئبة جدًا الفترة دي لأسباب كتير أوي.. سينجل طبعا ومخنوقة مفيش فلوس".

وأشارت أنها تشعر بحلول موتها قريبًا إما بحادث سير أو ساجدة على سجادة الصلاة، كاشفةً أن أمنيتها قبل موتها أن تؤدي مناسك العمرة



