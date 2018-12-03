أحمد عز، منى مكاوي

تداولت في الآونة الأخيرة العديد من المواقع والصفحات على مواقع التواصل خبر زواج الفنان أحمد عز من الفنانة المصرية منى مكاوي، وبدورها قامت الفنانة الشابة مؤخرًا بنفي كل ما تم تناقله وعلقت على الأمر بطريقة أظهرت كم كان الخبر مزعجًا بالنسبة لها.

ونشرت منى مكاوى بيانًا عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، نفت من خلاله جميع الأخبار المتعلقة بزواجها من أحمد عز، وأعربت عن غضبها الشديد من الشائعات التي انتشرت وقالت: " انزعجت جدًّا ممّا تم تداوله على السوشيال ميديا في الفترة الماضية، بخصوص شائعة خبر خطوبتي من الفنان أحمد عز، وأنا أؤكد أنّ هذا الخبر عار تمامًا من الحقيقة جملة وتفصيلًا.

وأضافت: "الفنان أحمد عز له كل الاحترام والتقدير، وليس هناك حتى علاقة صداقة، لذلك أنا مندهشة من هذه الشائعة التي لا أعلم مصدرها حتى الآن".

من ناحية أخرى يواصل الفنان أحمد عز تصوير دوره في فيلم "الممر"، الذي يشارك فيه مع كل من الفنان أحمد رزق، ومحمد الشرنوبي، ومحمد فراج، وكان مؤخرًا قد خسر إحدى القضايا المتعلقة بنفقات الدراسة لتوأميه من الفنانة زينة، حيث ألزمته المحكمة بدفع ما يقارب الـ30 ألف جنيه استرليني.