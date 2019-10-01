من أمام برج إيفل: راغب علامة (يصبح) على جمهوره

نشرالنجم اللبناني راغب علامة، عبر حسابه على موقع (إنستجرام)، صورة له أمام برج ايفل بفرنسا أثناء قضاءه إجازة قصيرة هناك، بعد ضغط في مرحلة الصوت وبس من برنامج(ذا فويس)، وكتب تعليق على صورة : (صباح الخير)، حسب موقع اليوم السابع.

وأحيا راغب علامة، حفلا غنائيا مؤخرا ضمن مهرجانات (غوسطا) في لبنان، وذلك بعد سلسلة من الحفلات التي أحياها هذا الصيف، والتي توزّعت ما بين أمريكا، وفرنسا، ومصر، ولبنان، وتونس. وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل كبيرمن جمهوره وبدأها بـ(اللي باعنا ، مبهزرش، تركينى لحالي ونسيني الدنيا).