من الواقع إلى شاشة تلفاز.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في اللي مالوش كبير

ينتقل الحب الذي ولد على أرض الواقع إلى شاشة تلفاز مع عرض أول مسلسل يجمع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد الزواج، والثاني بشكل مطلق.



ويناقش المسلسل قضية العنف ضد الزوجات، وتدور الأحداث حول "غزل" المتزوجة من رجل أعمال معروف، وهو دائم العنف معها والتجسس عليها، مما يدفعها إلى اللجوء إلى شخص يدعى "الخديوي" ليخلصها من زوجها.



ويشاركهما البطولة خالد الصاوي ودينا فؤاد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي.

آراء الجمهور في مسلسل اللي مالوش كبير

وقد تصدر المسلسل "ترند" جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي،إليك بعض كم آراء الجمهور بالمسلسل.



"مسلسل حلو جدا و عملين شغل مع بعض حلو جدا الخناقه كنت مضحكه جدا."



" غزل اخدت حتت روسيه شفرت العداد".

الخديوي بيبقى فاكر ان غزل هتقع في حبه بعد ما يقولها تصبحي على خير يا وحش الكون

غزل بعد ما بتخلص معاه المكالمه 😂#اللي_مالوش_كبير pic.twitter.com/8ZAa5Rq2QW — ملكة الروقان (@yousra_tarekk) April 20, 2021



" احمد العوضي وأحمد العوضي تااني وياسمين عبد العزيز الحوت مفيش غلطة بتوصل كل حاجه بالتعبيرات الحركية قبل الكلام وخالد الصاوي و خالد سرحان ومحمود حافظ مسلسل جميل شابو".



يذكر أن بطلي العمل كانا قد اجتمعا في مسلسل "لآخر نفس"، وبدأ التعارف بينهما في كواليس العمل، الذي تدور أحداثه حول امرأة قُتل زوجها الضابط حازم في ظروف غامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف،

وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم عنها شيء، تهدد حياتها وحياة أطفالها.

