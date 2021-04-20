حبيب الحبيب يتصدر توتير بشخصية عبادي الجوهر.. وأصالة ترد "الدفشة"

أبدع الفنان السعودي حبيب الحبيب في تقليد المطرب الشهير عبادي الجوهر في برنامج "استديو 21"، حيث أعاد محاكاة مشهد غنائه عبر البث المباشر مع المطربة السورية أصالة.

وتصدر هاشتاغ حبيب الحبيب موقع التغريدات القصيرة، فقد نال فيديو تقليده إعجاب المتابعين لإتقانه حركات عبادي الجوهر وأسلوبه وصوته في الغناء.

يبدأ الفيديو حينما تقول الممثلة التي تقمصت دور أصالة: "مرحبًا أبو سارة كيفك.. شو امتى بدك تتجوز.. بتضل عم توعدني شوفيلي واحدة.. وأنت شكلك ما بدك تتجوز".

الفنان حبيب الحبيب يبدع اليوم بتقليد عبادي الجوهر في بثه الشهير مع اصالة 😆🤣

#استديو21

pic.twitter.com/sOFz3hglga — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 19, 2021



ليرد عليها حبيب الحبيب: "ويش قصدك؟"، لتتابع أصالة كلامها "يعني إيمتى بدك تتزوج، بضل عم توعدني وتئلي شوفيلي وحدة شوفيلي وحدة، وأنت شكلك ما بدك تتزوج بنوب".

وفي إحدى اللقطات، تطلب أصالة من عبادي الجوهر الغناء، ليرد عليها: "والله تقاطعيني وأنا أغني بالعود على جبهتك.. أزعجتي أمنا".

وأثناء غناء عبادي الجوهر، نشاهد أصالة تُشير إلى ساعتها لكي ينهي غنائه، وفي النهاية ترد إليه الدفشة.

وكتب أحد المشاهدين معلِّقًا على المشهد: "جمييييييل جدا حبيب و رائع .. وجه مبتسم مع فم مفتوحموافق و لا تهون الممثلة اللي قلدت أصالة موافق .

وهذه ليست المرة الأولى التي يبدع فيها حبيب الحبيب في التقليد، حيث أتقن تجسيد شخصية ماجد المهندس بأغنية "عطشان"، مما أثار موجة تعليقات طريفة بين جمهور تويتر.