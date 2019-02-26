من هو أحمد ابراهيم الموزّع الموسيقي الذي تزوجته الفنانة أنغام؟

أنغام وزوجها الموزع أحمد ابراهيم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بخبر زواج الفنانة المصرية أنغام من الموزّع الموسيقي المصري أحمد ابراهيم، وذلك بعدما أعلنت بشكل رسمي عن ارتباطها من خلال كاميرا برنامج "Mbc Trending".

وبالتأكيد، ليس كل متابعين ومحبين الفنانة أنغام يعرفون هوية الزوج الجديد، لذا من خلال هذا المقال سيتم الحديث عن الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم وعن بعض الأعمال التي شارك فيها ومن بينها أعمال مشهورة جدًا لأفلام ومسلسلات مصرية.

الموزع الموسيقي المصري أحمد ابراهيم واحد من الموزعين المتميزين في الوسط الفني المصري، حيث أنه شارك في أعمال نالت إعجاب ورضا الجمهور لفترة طويلة وما زالت عالقة في أذهان الجميع، ومن بين أهم الأعمال الفنية:

أغنية "مشاعر" شيرين، أغنية "بالورقة والقلم" من فيلم عسل أسود، "واحد من الناس" فيلم واحد من الناس لكريم عبد العزيز، "الداده دودي" فيلم الداده دودي لياسمين عبد العزيز "بوشكش" فيلم بوشكش لمحمد سعد، "حاجة مستخبية" محمد حماقي، "يا عالم" اليســـا وغيرها من الأغاني الأخرى.

الجدير ذكره أن إعلان الزواج يأتي تزامنًا مع إطلاق الألبوم الجديد للفنانة أنغام، والذي شارك فيه زوجها الموزع أحمد ابراهيم في 6 أغاني.