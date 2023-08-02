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من هي الشابة التي تجاهلت مغازلة ناصيف زيتون لها على المسرح؟

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 02 آب / أغسطس 2023 - 04:02
ناصيف زيتون
ناصيف زيتون

البوابة-أثارت ردة فعل الشابة التونسية هبة العبيدي، الموكلة بالحماية المدنية في إحدى حفلات مهرجان قرطاج التي أحياها المطرب السوري ناصيف زيتون صدمة الجمهور و المتابعين، حيث تجاهلت غناء ناصيف لها و لم تبد اي إهتمام أو تفاعل.

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ناصيف زيتون

و تداول رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو لناصيف وهو يؤدي أغنية (بربك)ويغازل الفتاة على المسرح، إلا أنها لم ترد بأي ردة فعل إيجابية أو سلبية تجاهه، و أصرت على البقاء في وضعها ولم تنظر إلى ناصيف مطلقًا، وأكدت اهتمامها بتنفيذ عملها وانضباطها أثناء العمل إلى أقصى حد.

وكان المطرب السوري ناصيف زيتون قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا، ليلة أمس السبت 29 تموز/يوليو ضمن فعاليات الدورة السابعة و الخمسين من مهرجان قرطاج الدولي، و قد شهد الحفل حضورا كبيرا و نجاحا منقطع النظير.


 

كلمات دالة:ناصيف زيتونمهرجان قرطاج

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