من هي تارا عبود بطلة فيلم "أميرة"؟

توجَّهت أعين رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو الفنانة الأردنية الشابة تارا عبود عقب مشاركتها في الفيلم المثير للجدل "أميرة"، الذي يتناول قضية النطف المهربة من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

من هي تارا عبود؟



هي ممثلة أردنية ذات أصول فلسطينية من مواليد عام 2001 عمَّان، نشأت في بيئة فنية، فخالتها الممثلة الأردنية دينا رعد يغنم.

ولقد اختيرت تارا من قبل مجلة "سكرين انترناشونال" لنسختها الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب، حيث قدِّمت المجلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2020 بدورته الـ42.



أعمال تارا عبود



بدأت تارا عبود مسيرتها الفنية من عمر 10 سنوات، وخلال مرحلة الثانوية شاركت في عدد من المسرحيات المدرسية وأدَّت أدوار البطولة، كما شاركت في فيلمين حصدا على جوائز عدة وهما: فيلم "12 سنتيمترًا" عام 2014 مع المخرج زيد خالد، وفيلم "حياة" عام 2019 للمخرجة لين عوض.

كما شاركت عبود في عدد من الأفلام القصيرة التي تعتبر مشروعات تخرج لمخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية، من بينها: "ما وراء الباب" للمخرج معتز مطر"، و"أميرة الجبل" للمخرج أمجد الرشيد، وفيلم "Log in" للمخرجة تيما الشوملي.

وشاركت تارا في مسلسل "عبور" إلى جانب الفنانة صبا مبارك، وتدور أحداثه حول مخيمات اللاجئين.

حساب تارا عبود انستغرام



تمتلك تارا عبود عبر حسابها على موقع "إنستغرام" ما يقرب الـ 7.5 ألف متابع، حيث تشارك فيه يومياتها وإطلالاتها وأعمالها الفنية.