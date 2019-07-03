مهرجان (بياف) يكرم ملحم زين في دورته العاشرة

تستعد مهرجانات بيروت الدولية للتكريم (بياف) في دورتها العاشرة التي ستقام في ١٢ تموز/يوليو المقبل في ساحة الشهداء وسط بيروت برعاية محافظ بيروت القاضي زياد شبيب لتكريم النجم اللبناني ملحم زين الذي سيستلم درع المهرجان خلال الحفل الضخم الذي سينقل على اكثر من ١٠ شاشات.

على صعيد آخر، طرح ملحم زين مؤخرًا ألبومه الجديد ويتضمن خمس أغنيات جديدة وهي (لهون وبس) من كلمات ايفان نصوح، (مدري شو بني)، (من مدّة)، (قولوا) و(صفي قلبي) من كلمات فادي أبو خليل وجميعها من ألحان سليم محمد سلامة وتوزيع عمر صباغ.