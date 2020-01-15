تنطلق فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان دبي وتراثنا الحي، من تنظيم إدارة البرامج والفعاليات الثقافية في هيئة الثقافة والفنون في دبي، في القرية العالمية، حيث تُقام فعاليات متنوعة تحتفي بالتراث الإماراتي العريق، وتجسِّد الهوية والثقافة المحلية، مما يسمح لزوار دبي بالتعرف عن قرب على أصول وغِنى الثقافة الإماراتية.



سافر عبر الزمن لتتعرّف على أصول وتراث دولة الإمارات، وذلك من خلال المشغولات اليدوية والحرفية والعروض الفولكلورية والأغاني الشعبية بالإضافة إلى ورش العمل والنشاطات الترفيهية في مهرجان دبي وتراثنا الحي.



التاريخ 29 أكتوبر - 04 أبريل 2020 الفئة نمط حياة , عائلة , تجارب الموقع القرية العالمية،شارع الشيح محمد بن زايد الهاتف +971 4 515 5000 رسم الدخول الفعالية مجانيّة الدخول 3 - 11 مساءً الموقع الإلكتروني https://dubaiculture.gov.ae/ar/Pages/default.aspx