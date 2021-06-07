مهند الحمدي يرد بسخرية على شائعات انفصاله.. "احترموا عين المشاهد"

انتشر مؤخرًا شائعات تفيد انفصال الممثل السعودي مهند الحمدي وخطيبته اللبنانية فرح مراد بعد خلاف كبير بينهما، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها الثنائي لمثل هذه الأخبار.

نشر حساب مجلة العرب بوكي عبر موقع "إنستغرام" فيديو يتطرق فيه لانفصال الثنائي وإذا ما كانت الأخبار حقيقة أم تزييف خاصة بعد المنشورات الغامضة التي شاركها مهند الحمدي عبر خاصية "إنستغرام ستوري" أثارت الشكوك حول علاقته بفرح، جاء في إحداها :"إن هذه الأيام تتطلب الكثير من الصبر والصمت".

ونشر صورة له مُرفقًا إياها بمقولة لجلال الدين الرومي: " مع الزّمن؛ يتحوّل الألم إلى حزن ، ويتحوّل الحزن إلى صمت ، ويتحوّل الصّمت إلى وحدة ضخمة وشاسعة كالمحيطات المظلمة.".

وقرر الحمدي الخروج عن صمته ونفي الشائعات المتداولة، والرد بطريقة ساخرة على المجلة، وكتب: "والله العظيم كتبت ومسحت كثير مش عارف ابدأ من وين!؟ فعلاً أفشل تقرير رأته عيني الربط والأخطاء الإملائية والأخطاء الموضوعية بلاوي”.





وأضاف: “ما عندي مشكلة بالشائعات ابداً، بس عندي مشكلة كبيرة بالمونتاج والصوت ومخارج الحروف والموسيقى والصور الثابتة اللي ما لها طعم لازم فيديو سايلنت مع الفويس اوفر على الأقل شو بقول!؟”.

واختتم منشوره: “ما ينفع تسموا نفسكم مجلة وأبجديات الصحافة والأخبار ما عندكم يعني على الأقل ارفعوا مستوى كواليتي تعديل التقارير. احترموا عين المشاهد أقل الإيمان”.

بالإضافة إلى ذلك، نفى الحمدي الشائعات بصورة قديمة رومانسية تجمعه بخطيبته، وعلَّق عليها: "لشعور رائع حينما تضحك على نكاتي".