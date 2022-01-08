موجة انتقاد لها بعد صلاتها دون حجاب و الهام شاهين ترد

انتقدت الفنانة إلهام شاهين، من قام بالتقاط الفيديو الذي ظهرت خلاله وهي تصلي بدون حجاب، في جنازة الفنانة مها أبو عوف، وذلك من خلال مداخلة أجرتها مع برنامج (كلام الناس) على قناة MBC مصر.

وتابعت إلهام : (لماذا يصور الناس وهم يقومون بأداء الصلاة)، كما وصفت من قام بتصويرها بالشخص غير المسئول (تافه)، على حد قولها، كما لفتت أنها كانت تؤدي صلاة الظهر لا صلاة الجنازة، لذلك ظهرت وهي تركع، وعن عدم ارتدائها للحجاب، أوضحت أن (الطرحة اتزحلقت، وكانت مدلدلة على كتفي مخدتش بالي للحظة وبعدين أدركت ورفعتها).

واختتمت: (لا أعرف لماذا يتدخل شخصا فيما لا يعينه).

جاء ذلك بعد ساعات من انتشار فيديو ظهرت خلاله الفنانة إلهام شاهين تصلي بدون حجاب، الأمر الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخرجت إلهام في مداخلة تليفونية لتعلق على الفيديو.

يذكر ان الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس 6 يناير/كانون الثاني، بعد صراع مع المرض.