ميريام فارس تستفز الأردنيين.. ملابس مكشوفة ومراهقات في تحدي للرقص

تصدر اسم الفنانة اللبنانية ميريام فارس قائمة الأعلى تداولًا عبر منصة "تويتر"، بعد الحفل الذي أحيته ضمن مهرجان Summer Jam من تنظيم Beats Events Production في الأردن، والذي استوحي من أجواء الأدغال.

ميريام فارس تحيي حفل Summer Jam في الأردن

وأشعلت فارس أجواء الحفل بتقديم باقة من أغانيها الضاربة، و صعدت خشبة المسرح وهي تطرق الطبل على أنغام أغنيتها "هذا الحلو"، مرتديةً جمبسوت أزرق سماوي من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة، جاء الجزء العلوي منه دون شيالات على شكل كورسيه شفاف ضيق، بينما الجزء السفلي منه صمم على شكل بنطال عريض.

وتخللت فقرات الاحتفال صعود فتيات من الجمهور لمشاركة فارس بتحدي الرقص على خشبة المسرح، وسط تصفيق المتواجدين وهتافاتهم.

المغردون غاضبون

وأبدى المغردون الأردنيون غضبهم واستيائهم من الحفل، الذي وصفوه بالـ"هابط"، إذ رأوا أنه لا يمت للمجتمع الأردني بصلة، متعديًا الحدود ومخالفًا للأأخلاق والضوابط الدينية.

كما انتقدوا ملابس ميريام المكشوفة، إذ رأوا أنه توجب عليها اختيار ملابس أقل "عريًا"، رغم أنها أجرت بعض التعديلات على التصميم الأصلي ليكون أكثر احتشامًا.

فنشر أحد المغردين مقطع فيديو من الحفل، تظهر فيه ميريام رفقة فتاة مراهقة ترقصان على أنغام الموسيقى، وعلَّق بغضب: "حفلة ميريام فارس قمة الفجور وقمة الانحطاط، للأمانة الحكومة معها حق ترفع الاسعار, الشعب طلع معه مصاري شو هالفئة المقرفة، شو هاللبس المقرف ؟ مين هذول ؟ ليش الحفلات عنا ما بيها ضوابط ابدا !!".

وشددت أخرى أن المجتمع الأردني تحكمه الضوابط الإسلامية، قائلة: "اللي بده يعملي بلوك يعمل بس رح احكي الدين بالأردن هو الإسلام..الأردن مجتمع عشائري قبلي محكوم بأعراف وأخلاق وعادات وتقاليد..حفلة #ميريام_فارس خالفت الضوابط الدينية والأعراف والأخلاق، كله ليش ؟ عشان ناس تنبسط ؟ طب انتو ما في شوية اخلاق؟ هو عشان ترقصوا وتنبسطوا، لازم يكون بهالطريقة؟".

من جهة أخرى، دافع البعض عن الحفل لافتين إلى أنه حفل خاص أقيم بمكان غير عام، إذ كتبت إحداهن: "انا بس بدي افهم اللي معترضين ع حفلة ميريام فارس، عشو معترضين؟ مهي فيديوهاتها وحفلاتها عالنت ويحضرها الكل،، و عاملين الحفلة بمكان وتجمع خاص مو بشارع للعامة اللي يناسبه يروح وينبسط ويسهر.. ما الكم دخل بالناااس ما الكم دخل بحياة الخلق.. الي مو عاجبه يعمل تخطي للفيديوهات، خلصنااااا!!".