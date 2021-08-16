مودل روز ملزمة بدفع مبلغ ضخم لطليقها شهريًا ومدى الحياة.. لن تصدق الرقم!

أحدثت قضية عارضة الأزياء السعودية مودل روز موجة من الجدل بعد استعطافها السعوديين للوقوف إلى جانبها واستنجادها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإنهاء قضية خلعها من زوجها رجل الأعمال محمد الحمود.

وفي آخر المستجدات بشان قضية مودل روز، أشير أنها طلبت الخلع من زوجها في المحاكم السعودية عقب صدور حكم قضائي من المحكمة الأمريكية يلزمها دفع مبلغ مالي ضخم لزوجها شهريًا.

أفيد أن محكمة كاليفورنيا ألزمت روز بدفع ما يقارب 23 ألف دولار شهريًا لزوجها، وسوف يسري هذا القرار إلى الأبد.

ونشر أحد نجوم السوشيال ميديا "ياسر الفيصل" الحكم القضائي، وعلَّق: "حكمت محكمة كاليفورنيا في صف زوج مودل روز وأمرت بأن تدفع له 23 ألف دولار شهريًا يعني 88 ألف ريال سعودي، وهذا القرار يمكن يستمر للأبد.. عشان كذا كانت مستميتة للخلع في السعودية، قلنا لكم القوانين عندنا تحكميكم بس ما صدقتونا".

وخرجت روز عن صمتها، نفت الأخبار المتداولة حول انتصار زوجها عليها بعد نشره تغريدة يلمح إلى كسبه القضية، جاء فيها: "قدرة الله عظيمة جداً وهذا ما يجعلني اطمئن”، وكتب في تغريدة أخرى: “عند الله ما يضيع حق أحد.. الحمد لله”، أما في حسابه على تطبيق سناب شات فكتب الحمود: “الحمد لله على كل شيء شكراً يا االله”.

وبدورها نشرت مودل روز مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، جاء فيه: " لا حد يلعب عليكم ويقولكم القضية انكسبت، ما في قضية انكسبت معروف قضايا أمريكا تاخد سنين وسنين، فماتخلوا أحد يستغل الفرصة ويقعد يتنطط.. شر البلية ما يضحك.. فكل شي بوقته وكل شي بيبين والحق بيبان، وإن شاء الله راح يبان بس أوقات الصمت يكون مهم وضروري لحد ما يخلص كل شي".

زوج مودل روز يمد يد المساعدة لها

وفي وقت سابق، عرض رجل الأعمال السعودي محمد الحمود مساعدته على مودل روز في أي قضية تعاني منها على الرغم من أنها تسعى في الوقت الحالي للخلع منه في المحاكم.

وفي التفاصيل، أوضح الحمود من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه على تطبيق "سناب شات" أنه على استعداد تام لمساندة ومساعدة مودل روز في أي شيء يواجهها بشكل عام في حياتها، وبشكل خاص في أي دعاوى قضايا ترفعها باستثناء قضية الخلع منه.