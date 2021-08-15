على الرغم من قضية "الخلع".. زوج مودل روز يعرض مساعدتها لهذا السبب

فاجأ يوم أمس رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، وذلك بعد أن عرض على زوجته عارضة الأزياء السعودية مودل روز المساعدة في أي قضية تعاني منها على الرغم من أنها تسعى في الوقت الحالي للخلع منه في المحاكم.

وفي التفاصيل، أوضح الحمود من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه على تطبيق "سناب شات" أنه على استعداد تام لمساندة ومساعدة مودل روز في أي شيء يواجهها بشكل عام في حياتها، وبشكل خاص في أي دعاوى قضايا ترفعها باستثناء قضية الخلع منه.



وتابع الحمود أن أصله وأخلاقه لا تسمح له بالوقوف مكتوف الأيدي دون تقديم المساعدة، خاصة وأن زوجته مودل روز تواجه حاليًا قضية أخرى بخلاف قضيتها معه، وقال: "هذه القضية صارت في الوقت اللي كنت فيه معاها وكنا مع بعض كنت مع الحق لأن الباطل ما راح يدوم".

الجدير بالذكر أن مودل روز كانت قد خرجت عن صمتها الفترة الماضية بشأن أزمتها مع زوجها محمد الحمود، واستغاثت بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل الحصول على الخلع من زوجها، وأشارت في وقتها أنها تعاني في المحاكم من أجل إتمام هذا الأمر منذ 10 أشهر ولم تتمكن من الحصول على أي شيء حتى الآن.

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