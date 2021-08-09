مودل روز تنهار وتطلب مساعدة ولي العهد محمد بن سلمان!

عدة تغريدات شاركتها مودل روز عبر حسابها في تويتر كشفت فيها معاناتها مع زوجها رجل الأعمال السعودي محمد آل محمود.

تغريدات روز وُجهت مباشرة لمناشدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجاء تحديداً فيها:

"بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل و دافعت عن السعوديه وقلت ان السعوديه بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأه تتعرض للظلم"... وتابعت "و بـ ٢٠٢٠ لجئت لقانون السعوديه كـ أي امرأه سعوديه ما تحمل اي جنسيه اخرى عشان اطالب بأبسط حقوقي الشرعيه وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور انتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي"..

وختمت تغريداتها بـ "جا الوقت الي اكسر فيه صمتي و اطلب ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله انه يساعدني لاني اعرف انه مستحيل يرضى بظلم امرأه سعوديه تطالب بحقها بعهده.ارجوكم وصلوا له صوتي لاني تعبت"

طلاق مودل روز !

الأمر بدأ وظهر للعلن بعد أن فاجأ الحمود الجمهور بعدة تصريحات حول العلاقة كاملة وكيف أنه كان الداعم الأول لـ روز وهو من تخلى عن أعماله وسافر معها إلى شيكاغو حتى تحقق حلمها إضافةً إلى إكمال دراستها الجامعية. حياة الثنائي كانت مستقرة حتى تدخل أحد الشبان في حياتها والذي يدعى "نيكولا" ويعمل في أحد البارات، كما وصفه بـ "مزدوج الميول الجنسية".

وقلب نيكولا حياة روز رأس على عقب وحولها لشخص آخر تماماً، وغيرت معاملتها مع زوجها وحتى أصدقائها المقربين وعلى الرغم من محاولة الجميع لإبعادها عن الشاب الجديد إلا أن الأمر باء بالفشل وانتهى برفع روز قضية طلاق ضد محمد آل محمود وما تزال القضية عالقة في محاكم كاليفورنيا.

مودل روز تتحدث عن الخيانة والغدر!

كشفت روز بدورها أنها تعرضت للغدر والخيانة من قبل طليقها وليس كما صرح هو أن الشاب الذي تعرفت عليه ويدعى نيكولا هو من قلب حياتها رأساً على عقب وحولها لشخص آخر تماماً، وجعلها تغير معاملتها مع زوجها وحتى أصدقائها المقربين وعلى الرغم من محاولة الجميع إبعادها عنه.

رد طليق مودل روز جاء سريعًا

لم يمر وقت طويل على تصريحات روز حتى حاء رد طليقها سريعًا، حيث نشر آية قرأنية "ويل يومئذ للمكذبين" مشيراً إلى ما ذكرته روز من خيانة وكذب ونفاق، وتابع حول موضوع الكذب أن روز وصديقها تسببوا باعتقاله من قبل الشرطة بعد شكوى بتهمة محاولة قتل صديقها نيكول. وتابع طليق روز أن الأخيرة كانت تقف أمام المنزل وتضحك على وضعه وقامت بتصويره وشاركت الفيديو مع المحامي بغاية إرساله إلى مكتب التأشيرات لمنعه من دخول البلد مجدداً.

كما أضاف أن أصدقاء روز حالياً معروفين بسمعتهم السيئة والتي منها تجارة المخدرات، كما تابع أن سبب ابتعاد أصدقائها عنها هو ما فعلته بحق زوجها والادعاءات الكاذبة التي أطلقتها بحقه.

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