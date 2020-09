موديل روز تحتفل بالعيد السعودي الوطني بوصلة رقص.. فيديو!

‎‏‎‏ @Sugarbearhair ‏Sugar bear hair vitamin is vegetarian, gelatin free and the best thing about it, it's gummy and taste so yummy. These Bears provide vitamins and nutrients to your body to help support healthy hair! ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‎‏‎‏#SugarBearHair #ad⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‎ڤيتامينات الشعر من @sugarbearhair ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‎ڤيتامينات نباتيه مافيها جيلاتين وميزتها انها حلاو جلي وطعمها يمي 😍⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‎‏‎مفيده للشعر تطول وتوقف التساقط وتكثف ،، مناسبه للبنات والاولاد من سن 13 سنه... ‏ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‎‏ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‎‏#SugarBearHair #ad⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #modelroz ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‎#مودل_روز

A post shared by 𝑀𝑜𝒹𝑒𝓁 𝑅𝑜𝓏 (@model_roz) on Aug 21, 2020 at 12:06pm PDT