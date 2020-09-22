موديل روز تحتفل بالعيد السعودي الوطني بوصلة رقص.. فيديو!

شاركت الموديل السعودية المعروفة باسم "روز" فيديو راقص لها عبر تطبيق سناب شات الذي يتابعها عليه الملايين.

واختارت روز طريقة مميزة للإحتفال بالعيد السعودي الوطني عن طريق وصلة رقص على الأغنية السعودية التي تم إصدارها مؤخراً تحت عنوان "سيفين ونخلة" من غناء مجموعة نجوم هم "عماراب، قصي، عبدالعزيز الشريف، ريم عبدالله وشبح بيشة".

الموديل السعودية أطلت في الفيديو بتوب كروب وبنطلون رياضي وتراقصت على الأغنية بسلاسة وهي تردد اسم المملكة العربية السعودية على لسانها. وصلة الرقص عرضتها لوابل من الانتقادات من قبل رواد السوشال ميديا، حتى أن البعض قام بتركيب فيديوهات كوميدية على رقصتها.

واعتادت روز على الانتقادات وهي لا تشكل لها أي فرق لأنها دائماً ما تتجاهلها وتستمر بحياتها من دون النظر للخلف، وكان من هذه الانتقادات الفيديو الذي شاركته قبل مدة عبر حسابها في تيك توك والذي جمعها بشاب على متن اليخت وهما يؤديان مقطع التايتانك الشهير.

أيضاً إطلالات الموديل السعودية لها نصيب جيد من الهجوم المتكرر بسبب لباسها الذي يعتبر جريء للشعب السعودي على الرغم من أنها تقييم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مدة جيدة تصل إلى 8 سنوات تقريباً.

يذكر أن روز أنهت دراستها الأساسية في السعودية، ومن ثم التحقت بإحدى الجامعات في الولايات المتحدة لإكمال الدراسة الجامعية، وكانت قد بدأت حياتها في مجال الشهرة عن طريق عرض الأزياء ومن بعدها توجهت للإعلانات مقابل مبالغ مالية متفق عليها مع الجهة المسؤولة عن المنتج.

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