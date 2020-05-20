موديل روز تكشف حقيقة عدم صيامها في رمضان.. وتتحدث عن أصولها!

أطلت الموديل السعودية "روز" على محبينها مع الإعلامية الإماراتية "مهيرة عبد العزيز" ببث مباشر عبر تطبيق إنستجرام.

خلال المقابلة تحدثت روز عن أصولها العربية وأكدت أنها من السعودية وقد غادرت البلاد في عام 2013 ببعثة خارجية من أجل أن تكمل تعليمها، وبالفعل ما إن غادرت حتى بدأت العمل على مسيرتها في عالم عرض الأزياء، كما أضافت أنها بدأت بدخول مجال الإعلانات بالصدفة وكانت تقوم بالأمر مجاناً حتى أقنعتها إحدى صديقاتها أن المشاهير يأخذون مبالغ مالية مقابل هذه الدعايات لتبدأ رحلتها في عالم الإعلانات.

تطرق الحديث أيضاً عن حقيقة عدم صيامها في رمضان بعد أن أطلت عبر سناب شات وهي تتناول الطعام لتؤكد أن السبب هو اختلاف التوقيت بين الدول العربية وأمريكا حيث تقيم، وأضافت أنها على الرغم من أنها تحاول دائماً أن تشير للوقت في سناباتها إلا أنه لا فائدة من ذلك.

روز أضافت أنها تمارس الأركان الأساسية الخمسة للإسلام ما عدا الحج وتمنت أن تناله قريباً.

موضوع آخر كان عن ستايل روز وملابسها التي تعتبر مثيرة للجدل إذ علقت بأنها تتقبل الانتقادات والناس الذين يدعون لها بالهداية وأنه لا أحد يعلم فقد تتحجب في يوم من الأيام.

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