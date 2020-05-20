قرار صادم بتهمة الإغتصاب الموجه لـ سعد لمجرد من المحكمة الفرنسية..هل حُسم الأمر!

أصدرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا القرار بحق الفنان المغربي سعد لمجرد بتهمة إغتصاب فتاة فرنسية وممارسة العنف معها.

القرار جاء بـ إلغاء تحويل ملف سعد لـ غرفة الجنايات إستجابة لقرار الطعن المقدم من الدفاع.

وبحسب المواقع الفرنسية نقص الأدلة التي تثبت تهمة الإغتصاب والعنف كانت السبب في هذا القرار مع متابعة التحقيق للوصول للقرار النهائي.

يذكر أن هذه القضية كانت قد بدأت في عام 2016 بعد إلقاء القبض على لمجرد في أحد فنادق باريس، وبعد حجزه لعدة أشهر أطلق سراحه بكفالة مالية مع منع سفر لحين إستكمال التحقيق.

من جهة أخرى، شارك محبي الفنان الخبر بشكل واسع وأبدوا سعادتهم ببراءة فنانهم المفضل.

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