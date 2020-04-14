موديل روز رداً على إقامتها مع صديق.. "ترا Gay"!

صدمت الموديل السعودية روز الجمهور بتصريح عن الهوية الجنسية للشاب الذي دائماً يظهر معها عبر السوشال ميديا وفي البيت.

بعد تداول أخبار عن أنه حبيبها وأنهما يعيشان معاً تحت سقف واحد، خرجت روز عن صمتها وأوضحت أنهما لا يقيمان معاً وهذا البيت لها غير بيت العائلة، وتلتقي فيه مع أصحابها لقضاء وقت ممتع لا أكثر.

الصدمة كانت عندما كشفت عن الشاب الذي يظهر معها في أغلب الوقت، إذ وجهت سؤال له بفيديو "من أنت؟ هل أنت حبيبي؟" ليجيب الشاب باللغة الإنجليزية "لا..أنا صديقك الـ Gay..الذي يحب الرجال فقط"! لتعلق على الموضوع "يعني صاحبتي مو صاحبي"!

الفيديو الذي تداوله رواد السوشال ميديا شكل صدمة للجمهور العربي، إذ أن موضوع المثليين يعتبر حساساً في الشرق الأوسط من جهة، ومن جهة جرأة روز وتقبلها لموضوع حساس مثل هذا!

في نفس السياق، روز تعتبر من الأسماء المثيرة للجدل بسبب لباسها وطبيعة الحياة التي تعيشها، يذكر أنها تعيش في "لوس أنجلوس" منذ مدة كبيرة.



للمزيد من قسم الترفيه:

فرح الصراف تصدم الجمهور بالتخلي عن شعرها وتعلق "مابي دراما".. فيديو!

يارا: "قلبي مغروم..ولن أقيم زفاف"..ونعم سوف أعتزل!

حسن الشافعي بعد الحلاقة:(بداية جديدة) و المتابعين (قمر برده)