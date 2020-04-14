فرح الصراف تصدم الجمهور بالتخلي عن شعرها وتعلق "مابي دراما".. فيديو!

خطوة جريئة قامت بها الممثلة الكويتية "فرح الصراف" بعدما تخلت عن شعرها وشاركت فيديو لها وهي تقوم بحلاقته.

فرح التي شاركت الفيديو وهي تحلق شعرها أضافت تعليق "يا جماعه شعور ولا اروع .. احس اني تحررت من شي وبقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر و و قاعد يشوف احد .. خطوه جريئه بس مريحه وراح يطول مابي دراما".

وحقق الفيديو أكثر من 300 آلف مشاهدة عبر حسابها في تويتر، أما تعليقات الجمهور فكانت أغلبها مصدومة من جرأة فرح واعتبر البعض أنها كانت أجمل قبل أن تقوم بهذه الخطوة، والبعض الأخر أثنى على خطوتها وأكدوا أنهم يفكرون بفعل نفس الشيء لا سيما أنهم في الحجر المنزلي الآن لذلك يعتبر الأمر فرصة لتغير النفسية.

من جهة أخرى، تتواجد فرح في الموسم الرمضاني القادم إلى جانب الممثلة الكويتية "حياة الفهد" في مسلسل "أم هارون" الذي يروي قصة إمرأة من الديانة اليهودية.

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