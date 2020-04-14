يارا: "قلبي مغروم..ولن أقيم زفاف"..ونعم سوف أعتزل!

حلت الفنانة اللبنانية "يارا" ضيفة مع الممثلة "ميساء مغربي" في برنامجها الجديد "دبي كروز".

منذ بداية الحلقة أعلنت يارا أن قلبها مغروم وتعيش قصة حب، وأضافت أن الموضوع يحتاج لوقت حتى تدخل القفص الذهبي.

وفي سياق الحديث أكدت أنها لا تفكر أن تقيم حفل زفاف لأن مثل هذه الحفلات الكبيرة يكون الهدف منها رضا الحاضرين على حساب سعادتها، لذلك سيكون حفل بسيط للأهل والمقربين.

ورفضت يارا أن تعلن اسم حبيبها، أكدت أن مهنتها تشكل لها عائقاً أمام الارتباط، لذلك قرار الاعتزال وارد لأن الفن هو مهنة، أما العائلة هي التي ستدوم للشخص.

خلال الحلقة سألت ميساء الفنانة يارا عن رأيها ببعض الفنانيين، أو بالأحرى ماذا تحب فيهم لتجيب: نوال الكويتية "صوتها"، أحلام "شخصيتها"، نوال الزغبي ونجوى كرم "فنهما"، إليسا "شخصيتها المميزة"، شيرين عبد الوهاب "كل شي فيها" وهي الوحيدة التي أثق 100% أنها تتحدث عني بالخير في غيابي.

ووجهت يارا طلب للفنانة المغربية سميرة سعيد بأن تكون أقرب لعالم السوشال ميديا لأن الجميع يحبها ويحب فنها المتجدد

في ختام الحلقة أعلنت يارا أنها تحضر لألبوم جديد وسيكون مميز، وستغني كالعادة اللهجة اللبنانية، المصرية، والخليجية التي إشتهرت بها وأتقنتها.

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