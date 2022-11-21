مورغان فريمان يتصدر الترند ليلة افتتاح مونديال قطر 2022.. ويفاجىء الجميع

فاجأ النجم الهوليوودي الشهير مورغان فريمان الجمهور حول العالم بتواجده في افتتاح مونديال قطر 2022 والذي أُقيم في ستاد البيت في دولة قطر، يوم أمس الأحد 20 نوفمبر الساعة الـ 7 مساءً بتوقيت السعودية.

مورغان فريمان مفاجآة حفل افتتاح مونديال قطر 2022

ظهر النجم العالمي "مورغان فريمان" وسط الملعب الضخم في ستاد البيت في دولة قطر بشكل فاجىء الجميع حيث كان في الفقرة الأولى من احتفالية كأس العالم.

وكان مورغان فريمان قد ظهر في أول الحفل رفقة شاب القطري غانم المفتاح الذي عرف باسم الفتى المعجزة بسبب معاناته مع متلازمة التراجع الذيلي، حيث أنه وبالرغم من حالته المرضية المستعصية إلا انه نقل تجربته للجمهور والشباب عبر السوشال ميديا بطريقة ايجابية، وبدأ الشاب غانم حوار بينه وبين مورغان حول تبادل الثقافات بين الشرق والغرب.

وتناقش الشاب القطري مع الفنان العالمي حول فكرة القبيلة والخيمة والرموز التي تحملها لدى العرب، كما قام بتلاوة آيات من القرآن الكريم من سورة الحجرات والتي تدّل بمعناها على اختلاف القبائل والشعوب.

تفاصيل احتفال كأس العالم

وبدأ حفل افتتاح كاس العالم في الساعة الخامسة والنصف وذلك في ستاد البيت في دولة قطر التي تستضيف حدث كأس العالم، كأول دولة عربية.

واستمرّ الحفل مدة نصف ساعة تخللها الحوار بين الشرق والغرب بين الشاب العربي ومورغان فريمان، بالاضافة الى تقديم عرض غنائي من قبل النجم الكوري الشهير "جونغوك" والذي قدّم أغنية كأس العالم التي تحمل اسم Dreamers بمشاركة النجم العربي "فهد الكبيسي".

ولفتت قطر الأنظار إليها بتقدميها حفل الأفتتاح الذي وصف بالضخم والمميز، حيث تغزل العالم بما قدمته قطر في هذا الحفل المميز.