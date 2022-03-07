موسم الرياض بطعم الراب.. الجمهور على موعد مع بابلو وعفروتو ونجوم آخرين!

ستُحيِّ أشهر الأسماء المصرية في عالم الراب احفلًا غنائيًا حماسيًا خلال موسم الرياض من بينهم: ويجز، ومروان بابلو، وعفروتو.

سيشهد موسم الرياض لأول مرة حفلات لأشهر نجوم الراب المصريين، حيث أعلنت شركة "بنش مارك" المفاجأة الكبيرة والأخبار السعيدة من خلال منشور شاركته عبر حسابها على "إنستغرام" تكشف فيه تفاصيل الحفل القادم، وكتبت: "جاهزين نولع الاجواء مع نجوم الراب ويجز وبابلو وعفرتو".

ولفتت إلى أن تذكر الحفل، المقرر إقامته بتاريح 14 مارس الجاري على مسرج أبو بكر سالم ببوليفارد الرياض، ستطرح اليوم الساعة التاسعة مساءً.

أغنية "البخت" لمغني الراب ويجز تتصدر الترند



والجدير بالإشارة إلى أن الحفل سيقام بعدما حققت أغنية "البخت" لمغنيها ويجز" نجاحًا ساحقًا منذ طرحها على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" وتصدرها محرك البحث "غوغل" ومواقع التواصل الاجتماعي، وحصولها على أكثر من 13 مليون مشاهدة في ثمانية أيام.

وما يميز أغنية "البخت" عن غيرها من أغاني ويجز، هو تقديمها تحت إطار عاطفي ودرامي على غير ما اعتاد عليه الجمهور من مغني الراب، فقد ربط البعض كلمات الأغنية بحياة ويجز الشخصية.

أحدث أعمال عفروتو ومروان بابلو

من جهة أخرى، فقد حقق مروان بابلو نجاحًا ساحقًا بأغنيته "بربري" التي حصدت على أكثر من 3.2 مليون مشاهد منذ طرحها قبل خمسة أيام، وذلك بعد فترة تغيبه عن الساحة الفنية واعتزاله لفترة. بينما طرح عفروتو أحدث أغانيه "بانيك أتاك" قبل 9 ساعات.



