راقصات مع حسن شاكوش في حفله خلال موسم الرياض..فيديو

انهالت التعليقات والانتقادات اللاذعة على "موسم الرياض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية ظهور راقصات على المسرح مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال حفله الذي أحياه في الرياض يوم الجمعة.

وفي التفاصيل، سادت حالة من الغضب والاستنكار من الجمهور بسبب ظهور راقصات لأول مرة في حفل في السعودية، وقال البعض بشكل واضح وصريح أن ما حدث هو "سقطة كبيرة لهيئة الترفيه في السعودية"، في حين نشر شاكوش فيديو من حفله الذي أحياه في الرياض عبر حسابه وظهر وهو يؤدي حركات استعراضية مع الراقصات وعلق: “الحمدلله تمت حفلة الرياض على خير".

الجدير بالذكر أن حسن شاكوش لم يكن مطرب المهرجانات الوحيد الذي أحيا حفله في موسم الرياض في السعودية، حيث أحيا أيضًا كلًا من حمو بيكا وعمر كمال حفلاتهم الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض.

من ناحية أخرى، على ما يبدو أن أزمة مطربي المهرجانات في طريقها للانتهاء مع هاني شاكر ونقابة الموسيقيين، حيث أنه طلب منهم تغيير أسمائهم، وعلى إثر ذلك أصبح اسم حمو بيكا الجديد هو محمد محمود، في أصبح اسم حسن شاكوش الجديد حسن منصور.

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