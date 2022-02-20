"تجربة رامز" وجهتك التالية في موسم الرياض.. عيش المقلب بحماسة

تصدر هاشتاغ "تجربة رامز جلال" موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعدما أعلن مستشار الترفيه السعودي تركي آل شيخ عن ضم تجربة تحاكي مقالب الفنان المصري رامز جلال لأول مرة في فعاليات موسم الرياض؛ وأثار ذلك حماسة الجماهير وفضولهم لطبيعة هذه الفعالية.

وتنطوي التجربة على محاكاة مقالب رامز جلال بشكل تفاعلي، حيث تتيح للجمهور المشاركة بمغامرات جديدة مثيرة ومضحكة، والتي ستبدأ فعالياتها بتاريخ 26 فبراير في بوليفارد رياض سيتي.

تجربة رامز … الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في #بوليفارد_رياضي_سيتي بكرة الأحد 😎🔥



رابط التذاكر:https://t.co/D0hJzRJ2iU#موسم_الرياض pic.twitter.com/OuI2lkDvBt — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 18, 2022



مميزات تجربة رامز جلال



كشف موسم الرياض عن أحدث تجاربه التفاعلية، حيث تتميَّز "تجربة رامز" بجانبها التفاعلي الذي يمنح الجماهير بخوض تجارب مضحكة ومثيرة لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث باستطاعتهم عيش وتجربة ما رأوه على الشاشة خلال السنوات الماضية.

شروط المشاركة في "تجربة رامز"

وللمشاركة في التجربة لا بد من استيفاء الشروط:

* منع دخول الأطفال ممن هم أقل من 10 سنوات

* عدم دخول كل من لديهم أمراض في القلب أو رهاب الأماكن المغلقة

*يمنع إدخال كاميرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان

#تجربة_رامز_جلال في بوليفارد رياضي سيتي… الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة pic.twitter.com/OrduZUBMnG — لايف الجهره (@live_ALjahra) February 19, 2022

سعر تذاكر "تجربة رامز"



وتصل سعر قيمة التذكرة إلى 70 ريال سعودي.

مواعيد المشاركة في "تجربة رامز"

ستبدأ الفعاليات اليوم الأحد الموافق 20 فبراير في منطقة بوليفارد رياض سيتي وتستمر حتى يوم 31 مارس.

