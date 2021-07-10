نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة...والجمهور "عارية الصدر"!

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة صُور جديدة لها أثناء تواجدها في مهرجان كان السينمائي والذي كان قد بدء منذ عدة أيام.

نسرين اختارت فستان باللون السكري بتصميم معدني من منطقة الصدر والريش لباقي الفستان الذي تميز بذيل طويل، وكان الفستان من توقيع دار زهير. ما لاحظه الجمهور أن نسرين تعمدت مشاركة صُور الفستان من الجانب والخلف مع تغطية الجزء الأمامي عن الكاميرا وهو ما أثارت تساؤل الجمهور حول طبيعة الفستان من منطقة الصدر.

من بعدها تم تداول صُور الفستان من الأمام والذي كان مفتوحاً من منطقة الصدر بطريقة جريئة نوعاً ما، وعلق الجمهور على إطلالة نسرين بـ "عارية الصدر"....وتابع آخر "أوفر أوفر ليش كل هالتعري"..وجاء في تعليق أحدهم "منطقة الصدر كارثة".

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها نسرين للانتقادات، إذ كانت منذ أيام قد واجهت انتقادات لاذعة بعد أن شاركت مجموعة صُور لها من داخل برج العرب أظهرتها وهي ترتدي مايوه السباحة داخل البركة، إذ أنها بدت وكأنها عارية ومن دون ملابس خلال التصوير، وجاء في التعليقات المتداولة:"كل مانقصت فلوسها نزلت صوره متعريه".

نسرين طافش تعلن فسخ خطوبتها

ويجدر الإشارة إلى أن طافش أعلنت سابقًا فسخ خطوبتها من حبيبها الذي لم تكشف عن هويته بعد أشهر من العلاقة. وقد روت نسرين تفاصيل فسخ الخطوبة في حوار إذاعي لصالح إحدى المحطات المصرية وأكدت أن القرار جاء لأنها لم تشعر بتوافق روحي وفكري مع الشريك وربما استعجلت لأنها كانت تريد أن تصبح أُمًا بأسرع وقت ممكن.

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