بوراك أوزجفيت وقُبلات حميمة داخل البحر برفقة فهرية أفغان!

تداول رواد السوشال ميديا صُور وفيديوهات للثنائي التركي بوراك أوزجفيت وزوجته فهرية أفغان خلال قضائهما الإجازة.

الثنائي تواجدا ضمن أحد الشواطئ البحرية برفقة ابنهما الوحيد، وتم تداول فيديو للحظة دخولها لمنتصف البحر من أجل السباحة ضمن أجواء رومانسية تخللها تقبيل فهرية لزوجها. المشاهد المتداولة أثارت الجدل بين الجمهور العربي لعدة أسباب ما بين أن النجمين فعلاً قد لاحظوا وجود الصحافة في المنطقة وبين من اعتبر أن تصرفهما جريء نوعاً وما وغير مناسب.

خلاف زوجة بوراك أوزجفيت وشقيقته!

وصلت علاقة الممثلة "فهرية أفجين"، وهي زوجة بوراك، بشقيقته الوحيدة لدرجة كبيرة من التوتر بعد أن قامت كل منهما بحظر الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتوقف الأمر هنا، بل منعت فهرية -وبحسب المتداول- شقيقة زوجها من دخول البيت ورؤية ابنها أي "ابن أخيها".

وأسباب الخلاف لا تزال غامضة للجمهور إلى أن بوراك والذي كان في موقف صعب لم يتردد في أن يهنئ شقيقته بعيد ميلادها كما أنه بحسب المتداول يزور منزل عائلته بشكل طبيعي ويلتقي مع شقيقته على عكس زوجته التي ترفض أي لقاء يجمعها بها.

أخر أعمال بوراك أوزجفيت !

يطل بوراك على جمهوره من خلال مسلسل "قيامة عثمان" والذي تدور أحداثه حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم، والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته وخاصة مع أبناء قبيلته، وخلافه مع عمه دوندار.

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