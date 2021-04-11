مونيا الزوجة الرابعة للحاج متولي بأحدث ظهور بعد 20عاماً.. وتعلق "الأودية هي السبب"!

تداولت الصفحات الفنية صُورة جديدة للممثلة المصرية "مونيا" التي أدت شخصية "ألفت" الزوجة الرابعة للحاج متولي.

ونالت الصُورة المتداولة انتشار كبير بين رواد السوشال ميديا ضمن تعليقات حول التغير في شكل الفنانة الذي لم يكن كبيراً نوعاً ما بالرغم من مرور سنوات طبيعة وأوعز البعض أن السبب هو عدم خضوعها للتجميل لذلك كان شكلها طبيعياً ومريحاً للعين.

وعلقت الممثلة بدورها على تداول صُورتها بشكل كبير بما معناه أن جمال الروح أهم من جمال الشكل وتابعت: "أنا بحبني في كل سن وعارفة عمري وفخورة بي ومهما كدبت معظم الناس مش حتصدق وزي ما علمني الراحل العبقري بليغ حمدي قالي سيبيهم يقولوا زي ما يقولوا طالما ما خدشوش حياءك أو سمعتك وعنده حق.. بالنسبة للصورة أخدوها من فيديو لصاحبتي دكتورة نسمة وأنا كنت عندها بشكلي الطبيعي لكن كنت واخدة أدوية للعلاج وكان عيد الحب وما ترددش ثانية أني أسجلها الفيديو"

وتابعت مونيا "الأهم كمان أني بحب كل صورة ليا وأنا تعبانة أو سعيدة أو حزينة أو زي ما أكون لأني بحب حالاتي الطبيعية وبحب عمري وكل مراحلة وطبعا ملعوب في شكل الصورة وواضح مقصود يخلوها شكلها مش حلو واللي ياكد كلامي أنهم حاطين صورتي بمكياج ومن عشرين سنة".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها أحد ممثلين عائلة الحاج متولي الحديث، إذ تم منذ أشهر قليلة تداول صورة للممثلة المصرية مروة محمد والتي أطلت بأدوار ثانوية في حياتها من أبرزها مسلسل عائلة الحج متولي بوضع مُحزن وهي جالسة على جانب الطريق وتدخن سيجارة، وما ان انتشرت الصُورة حتى تم التواصل مع عائلتها ليصرح شقيقها بالتالي"مروة تعاني من خلل نفسي أصابها منذ عدة سنوات عقب رحيل والديها، وتركت التمثيل وأصبحت منعزلة عن الجميع".

وأضاف أن سلوكياتها تبدلت وأصبحت تميل إلى العنف إلى جانب الوحدة "أصبحت تشتم الناس والعيال الصغيرة في الشارع وتمشي تقعد على الرصيف وتشرب سجاير واللي يكلمها تصرخ في وشه".

وتابع شقيق الممثلة التي تبلغ من العمر 40 عاماً "مروة أصبحت مريضة نفسيًا وأنا على قد حالي مش قد مصاريف مصحات نفسية ونفسنا نلاقي لها مساعدة وحد يعالجها وترجع زي الأول"!

وهاجم الجمهور شقيقها وكذلك نقابة الممثلين الذين لا يكترثون لوضع الفنانيين السيء ولا يهتمون سوى بالفضائح المتعلقة بـ رانيا يوسف ومحمد رمضان وغيرهم، وطالبوا بتبني حالتها خاصةً أنها في الشارع منذ 5 سنوات تقريباً.

نبذة عن مسلسل عائلة الحاج متولي

هو مسلسل تلفزيوني درامي مصري عرض في شهر رمضان عام 2001 ويناقش المسلسل مشاكل تعدد الزوجات ومشاكل الرجل الشرقي مع مشكلة تعدد الزوجات في إطار يتسم بالمرح والجدية. أما عن أبطال العمل فقد كان منهم "نور الشريف، غادة عبد الرازق، ماجدة زكي، سمية الخشاب، مصطفى شعبان".

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