علي يوسف زوج هند البلوشي يُعلن اعتزاله.. وهذا السبب!

أعلن الفنان العراقي علي يوسف أمس عبر حسابه في إنستقرام اعتزاله الفن بمنشور جاء فيه: "أعلن اعتزالي عن الفن والغناء واطلب من الله العفو والغفران"!

وكما اتضح من الرسالة أن السبب على حد تعبير متابعيه الندم وطلب الرحمة، وهو ما لم يقتنع به الجمهور الذي بدورهم أعازوا السبب إلى الخلافات التي جمعته مؤخراً بزوجته الممثلة الكويتية هند البلوشي.

الخلافات بين الثنائي كانت مستمرة منذ حوالي الشهر بعد أن تم تسريب خبر زواجهما في تركيا من قبل الشاب السعودي المثير للجدل ريان.

زواج علي كان الثاني على زوجته الأولى وأم ابنته الوحيدة ولذلك كان الموضوع مثيراً للجدل حتى على حساب هند التي اعتبرها البعض أنها هدمت منزل عائلي.

مع التصاعد في الأحداث والكلام المتبادل بين الزوجة الأولى والثانية قرر علي أن يطل بفيديو لايف ويكشف كافة التفاصيل والتي من بينها أنه لا يوجد عقد زواج بينه وبين هند وأن من سرب الصُور للصحافة هي هند نفسها وأصل الصُور من فيلم سينمائي تم الاتفاق عليه في تركيا. وختم الفنان العراقي حديثه بـ "إذا كان بينا عقد زواج زي ما تدعين فـ إنتي طالق طالق طالق"!

ولم تلتزم الممثلة الكويتية بدورها الصمت وأطلت بفيديو لايف بعد يوم من تصريحاته كشفت فيه كل التفاصيل والتي منها أنهم تزوجا بالفعل في تركيا وتم تداول عقد الزواج، كما وأضافت أن عائلته والمقربين كانوا متواجدين في عقد القران ولديها الفيديو لذلك.

أما حول سبب تسريب خبر زواجها فقد أكدت أنها كانت حامل ولديها جميع الإثباتات على ذلك، كما ختمت حديثها برسالة شديدة اللهجة لـ علي أنه في حال أقدم على ذِكر اسمها بطريقة سيئة سوف تتجه للقضاء العراقي، أما حول طلاقها فهو يعتبر باطل لأنه وبحسب المذهب الشيعي عليهما أن يتواجدا أمام الشيخ الذي عقد قرانهما ليتم الطلاق رسمياً بينهما.

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