رسمياً زواج أصالة نصري من النائب...وشام الذهبي تستعد لخطوبتها اليوم!

خبر زواج الفنانة السورية أصالة نصري من النائب المصري أحمد عبد المجيد كان الأكثر تداولاً خلال الساعات القليلة الماضية.

وسط الصمت التام من المطربة السورية أكد صديقها المقرب الفنان جو رعد الخبر بفيديو شاركه ووجه في التهاني لـ أصالة نصري على زواجها الثالث وفاجئ الجمهور بإعلان خبر خطوبة ابنتها شام الذهبي أيضاً للمرة الثالثة بحفل سيقام اليوم الجمعة وسط الأهل والأصدقاء.

الجمهور كان ما بين مصدوم وساخر من الزواج للأم وابنتها خاصةً أن أصالة كانت قد صرحتأنها لا تفكر بالزواج ليتضح للاحقاً أنها متزوجة منذ عدة أسابيع، وبحسب المصادر أنها الزوجة الثانية للنائب الذي له أطفال من زوجته الأولى.

زوج أصالة الحالي هو أحمد عبد المجيد وحاصل على درجة الدكتوارة في ريادة الأعمال بعنوان "أثر المتعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نية الشراء" كما أنه دخل الانتخابات النيابية خلال سنة 2020 مرشحًا عن حزب مستقبل وطن "حزب الأغلبية".

بالعودة لـ المخرج طارق العريان طليق أصالة فقد كان قد سبب لها جرح كبير بسبب الخيانة مع ممثلة صاعدة تصغره بـ 30 عام تقريباً تدعى "نيكول سعفان"، وقد عاشت أصالة فترة عصيبة دفعتها للإستشارة النفسية من قبل المختصين لأن زواجها إنتهى بعد 14 عام تقريباً وأثمر عنه توأميها "علي وآدم"

يُذكر أن أصالة كانت متزوجة من أيمن الذهبي سابقاً وانفصلت عنه بسبب موضوع الخيانة أيضاً، وجاء الطلاق بعد زواج دام لـ 14 عام وأثمر عنه نجليها "خالد وشام".

أما ابنتها شام فهذه العلاقة الثالثة لها بعد أن كانت قد تزوجت سابقاً عام 2014 من شاب يحمل الجنسية المصرية يدعى "أحمد جوهر" على الرغم من معارضة والدتها ووالدها الذي لم يحضر الحفل، إلا أن علاقتهما انتهت بعد حوالي 4 سنوات من الزواج و10 سنوات من العلاقة العاطفية ككل، وقيل وقتها أن السبب هو اختلاف طباع الثنائي، إذ تفضل شام أن تبقى بعيدة عن الأعين والمناسبات على عكس زوجها الذي هو مضطر للتواجد في عالم الأعمال بسبب عمله.

شام كانت أيضاً قد فسخت خطوبتها منذ أشهر قليلة من الدكتور معتز نصيب الذي كان يعمل معها في نفس العيادة التجميلية فبعد أن درس الطب في عين شمس وتخصص لاحقًا في التجميل و الليزر والأمراض التناسلية ولديه عيادات تجميل في مصر.

خطيب شام حالياً هو رجل الأعمال المصري أحمد هلال الذي يعمل كعضو منتدب لواحدة من أكبر الشركات في مصر، كما أنه صديق مقرب لـ هاني سعد زوج النجمة التونسية درة، وقد تم تداول صُورة لهم معاً من إحدى المناسبات مؤخراً.

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