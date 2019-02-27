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مونيا الكويتية ترد على كل من وصفها بالـ"مختلة عقليًا"..شاهدوا ماذا قالت!

مونيا الكويتية ترد على كل من وصفها بالـ"مختلة عقليًا"..شاهدوا ماذا قالت!
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