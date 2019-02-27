مونيا الكويتية

أثارت مونيا الكويتية الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بعد إدانتها في قضايا التحريض على الفسق والفجور ونشر مواد مخلة للآداب، ووصفها بعض روّاد مواقع التواصل بالمختلة عقليًا والمصابة بحالة من الانفصام، إلّا أنها ردت خلال مقابلتها الأخيرة مع الإعلامي فيصل العجمي على كل ما قيل عنها.

وجاء الرد من الدكتورة مونيا على مصطلح المختلة عقليًا، أن كل شخص يملك 7 دكتوراه ويتم وصفه بالمختل عقليًا فا يا أهلا بالاختلال العقلي، مؤكدة أن من يصفها بذلك هدفه الشهرة وعدم مقدرته على الوصول إليها.

وفي ذات السياق، هاجمت مونيا خلال الحلقة الإعلامية الكويتية مي العيدان ووصفتها بالتافهة وعديمة الفائدة، وقالت عنها أنها لديها تاريخ سيء ولا تصلح أن تتحدث عن الدكتورة مونيا وتتاجر في قضيتها الوحيدة التي أخذت فيها حكم البراءة، وذكرت أن العيدان لا تملك شهادة جامعية واتهمتها باغتصاب شاب سوري وقضايا أخلاقية أخرى.