موهبة "ذا فويس كيدز" تهاجم لجنة تحكيم البرنامج بسبب عدم الالتفات إليها (فيديو)

أعربت الطفلة المصرية هايدي محمد، متسابقة برنامج اكتشاف مواهب الأطفال "ذا فويس كيدز"، عن صدمتها من عدم اختيارها ضمن المتخطين لمرحلة "الصوت وبس"، رغم أدائها القوي على المسرح، موجهة انتقادات لأعضاء لجنة التحكيم.

وقالت هايدي خلال تصريحات تلفزيوينة، في أول تعليق لها بعد وداعها البرنامج: "كان هدفي أن يصل صوتي إلى العالم العربي كله، وهذا ما حدث، إلا أنني كنت معتقدة أن أعضاء لجنة التحكيم سيلتفتون إلي".

وأضافت: "تعجبت وشعرت بالصدمة بسبب تجاهل أعضاء اللجنة لي، ورغم سعادتي بأنهم قالوا لي (إحنا الي خسرناكي مش إنتي الي خسرتينا)، إلا أنني أشعر بالظلم الشديد".

وأردفت: "كنت واثقة من أن الفنان محمد حماقي على الأقل سيختارني ضمن فريقه، إلا أنه لم يلتفت لي وهذا ما أحزنني للغاية خاصة أنني من بلده مصر".

وأثارت هايدي محمد ضجة واسعة في مصر، بعد استبعادها من برنامج "ذا فويس"، حيث شكك كثيرون في مصداقية البرنامج وطبيعة اختيارهم للمواهب، في ظل تخطي أطفال أقل موهبة منها لمرحلة "الصوت وبس" بينما تم رفضها هي، وذلك بحسب آراء المتابعين.

وما زاد من حدة الغضب لدى الطفلة وأسرتها ورواد السوشيال ميديا، قيام مسؤولي البرنامج بحذف فيديو مشاركة هايدي محمد على القناة الرسمية بـ"ذا فويس"، على موقع "يوتيوب".

وتألقت هايدي على المسرح بأداء أغنية "هذه ليلتي" للفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم، ورغم تفاعل الجمهور معها، لم يلتفت لها عاصي الحلاني ومحمد حماقي ونانسي عجرم أعضاء لجنة التحكيم.

ونالت هايدي دعمًا كبيرًا من قبل عدد من النجوم في مصر، أبرزهم الفنان خالد النبوي، الذي أبدى سعادته بها عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، حيث علق قائلًا: "هايدي محمد الموهوبة، برافو، هتبقى حاجة كبيرة قوي".

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